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ВРИО премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис критикует решение нового правящего большинства после того как заболели некоторые депутаты проводить заседания парламента вживую.
Премьер-министр Литвы критикует правящих: надо искать другие формы работы
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его словам, в пятницу церемония в парламенте была небезопасной.

"Я отрицательно оцениваю, надо думать об альтернативных формах работы. В любом случае мы не избежим коронавируса, особенно после таких мероприятий, которые провели в пятницу – присяги. Правящие и спикер не нашли времени, чтобы подумать, как организовать заседание, чтобы максимально снизить риск", – сказал Сквернялис.

По его словам, организаторам пятничной церемонии представляли альтернативные формы проведения церемонии. "Были предложены альтернативы, я говорил с представителями правления, но у них не нашлось времени даже на дискуссию", – заметил политик.

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Что касается общения с заболевшими депутатами, Сквернялис сказал, что если контакт с ними и был, то он был в маске.

"Кто сейчас может сказать? Я был в маске, я - точно, поскольку контакты были и в парламенте, маски все же защищают, несмотря на все мифы и сомнения. Маски защищают, и я надеюсь, что будут защищать и дальше", - сказал премьер.

Напомним, что 17 ноября стало известно о том, что коронавирус установили у депутата Йонаса Варкалиса, который участвовал в пятничной церемонии. Спикер Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что заседания не будут отозваны, однако депутатам, которые думают, что у них был контакт с больным, рекомендуют участвовать только в тайном голосовании за кандидатов на пост вице-спикеров.

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