"Хочу поблагодарить полицейских за их активную работу в праздничные выходные. Спасибо и стрелкам, военным, волонтерам, мэрам, работникам муниципалитетов, всем, кто участвовал и помогал полиции. Многие делали это безо всяких дополнительных призывов и просьб. Отдельная благодарность – нашим врачам, которые, не считая часов и дней, не жалея себя, работают ради нашей безопасности. И конечно я благодарен всем ответственным жителям, которые честно выполняли все требования и условия карантина", – писал Сквернялис.

Глава правительства отметил, что, несмотря на то, что результаты станут известны позже, но ему хочется верить, "Что нам удалось, и перелом свершился".

"Сейчас нам надо заняться экономикой и окончательно идентифицировать области, в которых можно возобновить экономическую деятельность. Понятное дело, при соблюдении жестких требований безопасности. Кроме того, мы должны ускорить осуществление плана побуждения экономики. Сегодня за все это и примемся", – писал Сквернялис.

Он напомнил, что на этой неделе начинают действовать важные для бизнеса средства помощи бизнесу и экономике, которые позволят компаниям покрыть необходимые расходы, решать проблемы ликвидности и временной проблемы оборотных средств.

"За финансированием уже сейчас могут обращаться те, кто столкнулся с проблемами в связи с неполучением денег за товары и услуги. Больше 300 компаний уже представили заявки ЗАО Invega, связанные с компенсацией процентов. Кроме того, должны быть приняты важные решения, связанные с платой за аренду. Что касается самозанятых: Служба занятости получила почти 38 000 заявок на получение компенсации в размере 257 евро. Примерно треть подавших заявки уже получили эти деньги, остальные получат их в ближайшее время", – писал Сквернялис.