"Несомненно, будет повышение, но не до тех пределов, когда нам что-то может грозить или придется принимать радикальные меры. Это 42-44% от ВВП, может быть, но пока бессмысленно гадать", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник.
"Мы заимствуем не для того, чтобы проесть деньги и потом думать, как этот долг вернуть. Это инвестиции, как в наших людей, так в экономику, промышленность, технологии, и от инвестиций будет отдача", – сказал премьер.
Он не хотел прогнозировать цифры роста госдолга по причине повышенного лимита заимствований.
"Сегодня мы можем опираться на различные прогнозы, которые меняются каждые 2-3 месяца, так что давайте не будем гадать", – сказал С. Сквернялис.
В марте, когда в Литве был введен карантин, в парламенте было решено повысить лимит чистых заимствований правительства. Дополнительные средства требуются для компенсации сокращающихся доходов казны и сокращения влияния коронавируса на экономику Литвы.
В апреле Департамент статистики сообщил, что в 2019 году госдолг центральной власти Литвы вырос на 2,202 млрд евро и в номинальной стоимости в конце года составил 17,524 млрд евро или 36,3% ВВП (6,3 тыс. евро на одного жителя).
Маастрихтские критерии стабильности предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% ВВП.
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