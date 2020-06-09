"Несомненно, будет повышение, но не до тех пределов, когда нам что-то может грозить или придется принимать радикальные меры. Это 42-44% от ВВП, может быть, но пока бессмысленно гадать", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник.

"Мы заимствуем не для того, чтобы проесть деньги и потом думать, как этот долг вернуть. Это инвестиции, как в наших людей, так в экономику, промышленность, технологии, и от инвестиций будет отдача", – сказал премьер.

Он не хотел прогнозировать цифры роста госдолга по причине повышенного лимита заимствований.

"Сегодня мы можем опираться на различные прогнозы, которые меняются каждые 2-3 месяца, так что давайте не будем гадать", – сказал С. Сквернялис.

В марте, когда в Литве был введен карантин, в парламенте было решено повысить лимит чистых заимствований правительства. Дополнительные средства требуются для компенсации сокращающихся доходов казны и сокращения влияния коронавируса на экономику Литвы.

В апреле Департамент статистики сообщил, что в 2019 году госдолг центральной власти Литвы вырос на 2,202 млрд евро и в номинальной стоимости в конце года составил 17,524 млрд евро или 36,3% ВВП (6,3 тыс. евро на одного жителя).

Маастрихтские критерии стабильности предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% ВВП.