"Я думаю, что многие вели бы себя немного иначе, ведь у мы получили болезненный урок, вся Европа, весь мир, это касалось управления, диагноза, самого поведения как в обществе, так в плане превенции. (...) Речь бы шла об отдельных очагах – городах, районах, может, округах. Если бы был очаг, мы бы максимально использовали средства ограничения", – сказал премьер Žinių radijаs.
Он подчеркнул, что самым надежным средством защиты остается "отсутствие социального контакта и соблюдение правил гигиены".
"Надо делать это и в будущем, но я думаю, что мы говорим о локализованных очагах, что сейчас и происходит (...) Такой план подготовлен, я надеюсь, что его не потребуется вводить, но мы должны быть готовы", – сказал Сквернялис.
В Литве карантин был введен 16 марта. Была закрыта большая часть магазинов, запретили массовые мероприятия, ограничили предоставление услуг. Жители Литвы не могли выехать из страны, в Литву не впускали и иностранцев.
С 4 апреля было прекращено воздушное сообщение, паромное сообщение, за исключением парома Киль-Клайпеда.
Затем условия карантина стали смягчать, возобновляют авиасообщение. Карантин пока продлен до 16 июня.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: если будет вторая волна коронавируса, всю экономику закрывать не будем (22)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Литовские города ждут большие перемены: даже самые большие скептики захотят пересесть в общественный транспорт (45)
Полоса A – все, кто хотя бы немного интересовался ПДД ,...
За сутки в Литве подтверждены 9 случаев коронавируса (6)
За последние сутки в Литве были подтверждены девять...
Правительство Литвы одобрило развитие сети 5G (38)
В среду правительство Литвы по сути одобрило развитие...
Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (109)
Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...