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Правительство Литвы подготовило план действий на случай второй волны коронавируса (COVID-19), сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, таких жестких средств по ограничению экономической деятельности, какие были предприняты в марте, уже не будет, будут работать с отдельными очагами.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я думаю, что многие вели бы себя немного иначе, ведь у мы получили болезненный урок, вся Европа, весь мир, это касалось управления, диагноза, самого поведения как в обществе, так в плане превенции. (...) Речь бы шла об отдельных очагах – городах, районах, может, округах. Если бы был очаг, мы бы максимально использовали средства ограничения", – сказал премьер Žinių radijаs.

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Он подчеркнул, что самым надежным средством защиты остается "отсутствие социального контакта и соблюдение правил гигиены".

"Надо делать это и в будущем, но я думаю, что мы говорим о локализованных очагах, что сейчас и происходит (...) Такой план подготовлен, я надеюсь, что его не потребуется вводить, но мы должны быть готовы", – сказал Сквернялис.

В Литве карантин был введен 16 марта. Была закрыта большая часть магазинов, запретили массовые мероприятия, ограничили предоставление услуг. Жители Литвы не могли выехать из страны, в Литву не впускали и иностранцев.

С 4 апреля было прекращено воздушное сообщение, паромное сообщение, за исключением парома Киль-Клайпеда.

Затем условия карантина стали смягчать, возобновляют авиасообщение. Карантин пока продлен до 16 июня.

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