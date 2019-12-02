На вопрос, как он себя сейчас чувствует после больничного, премьер сказал, что следует всем указаниям врачей.
"Я даже не считал, сколько меня не было на работе. Могу повторить, что уже говорил – если врачи говорят, что я должен отдыхать, и что не должен выходить на работу, я буду выполнять их распоряжения. Если потребуется в будущем и 10, 2, 15 дней. Поскольку сейчас срок лечения завершился, уже давно. Но необходимо восстановить организм.
Сегодня самое опасное для меня - вирусы, бактерии и инфекции", – сказал премьер, прибавив, что не знает, болеют ли люди, с которыми он встречается по работе.
DELFI напоминает, что в конце августа Сквернялис сообщил, что у него лимфома.
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