На вопрос, как он себя сейчас чувствует после больничного, премьер сказал, что следует всем указаниям врачей.

"Я даже не считал, сколько меня не было на работе. Могу повторить, что уже говорил – если врачи говорят, что я должен отдыхать, и что не должен выходить на работу, я буду выполнять их распоряжения. Если потребуется в будущем и 10, 2, 15 дней. Поскольку сейчас срок лечения завершился, уже давно. Но необходимо восстановить организм.

Сегодня самое опасное для меня - вирусы, бактерии и инфекции", – сказал премьер, прибавив, что не знает, болеют ли люди, с которыми он встречается по работе.

DELFI напоминает, что в конце августа Сквернялис сообщил, что у него лимфома.