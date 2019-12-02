Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 2 декабря сказал журналистам о состоянии своего здоровья. Сегодня он вернулся на работу после того, как провел на больничном почти две недели.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

На вопрос, как он себя сейчас чувствует после больничного, премьер сказал, что следует всем указаниям врачей.

"Я даже не считал, сколько меня не было на работе. Могу повторить, что уже говорил – если врачи говорят, что я должен отдыхать, и что не должен выходить на работу, я буду выполнять их распоряжения. Если потребуется в будущем и 10, 2, 15 дней. Поскольку сейчас срок лечения завершился, уже давно. Но необходимо восстановить организм.

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Сегодня самое опасное для меня - вирусы, бактерии и инфекции", – сказал премьер, прибавив, что не знает, болеют ли люди, с которыми он встречается по работе.

DELFI напоминает, что в конце августа Сквернялис сообщил, что у него лимфома.

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