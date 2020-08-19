"Это всегда можно сделать в случае необходимости. Думаю, что сегодня присутствие нашего посла в Беларуси гораздо важнее во всех смыслах, чем его отзыв для консультаций с выражением определенной позиции", - после заседания правительства в среду сказал премьер журналистам.
Он также добавил, что "мы настроены быть проактивными, активными в этой сфере, поэтому присутствие посла и его успешная работа в посольстве в Минске очень нужна".
Призывы отозвать посла Андрюса Пулокаса высказывал лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Принятые правительством Литвы новшества: меняются условия проведения мероприятий (5)
В среду правительство Литвы еще раз изменило...
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси (37)
По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование не было ни...
Беларусь - 11 день протестов: забастовки продолжаются, Лукашенко наступает, кто и как может помочь протестующим? (51)
В Беларуси идет 11 день протетстов против насилия...
Правительство Литвы намерено пересмотреть порядок ношения масок в кафе (9)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Перед мероприятием "Путь свободы" – предупреждение эпидемиологов: маски и перчатки (24)
В выходные в Литве состоится грандиозное мероприятие,...