"Это всегда можно сделать в случае необходимости. Думаю, что сегодня присутствие нашего посла в Беларуси гораздо важнее во всех смыслах, чем его отзыв для консультаций с выражением определенной позиции", - после заседания правительства в среду сказал премьер журналистам.

Он также добавил, что "мы настроены быть проактивными, активными в этой сфере, поэтому присутствие посла и его успешная работа в посольстве в Минске очень нужна".

Призывы отозвать посла Андрюса Пулокаса высказывал лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.