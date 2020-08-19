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В ответ на призывы оппозиции отозвать посла Литвы в Беларуси для консультаций премьер Саулюс Сквернялис заявляет, что Литва не будет этого делать, так как присутствие посла в стране в настоящий момент более важно, чем возможные дипломатические заявления Литвы.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Это всегда можно сделать в случае необходимости. Думаю, что сегодня присутствие нашего посла в Беларуси гораздо важнее во всех смыслах, чем его отзыв для консультаций с выражением определенной позиции", - после заседания правительства в среду сказал премьер журналистам.

Он также добавил, что "мы настроены быть проактивными, активными в этой сфере, поэтому присутствие посла и его успешная работа в посольстве в Минске очень нужна".

Призывы отозвать посла Андрюса Пулокаса высказывал лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.

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