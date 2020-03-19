Премьер-министр: еды в Литве достаточно, но поставщики не должны повышать цены

Глава Ассоциации торговых компаний Литвы Рута Вайнене сказала, что поставщики уже повышают цены на продукты.
"Сегодня нет оснований переживать о возможных перебоях в доставке пищевых продуктов, в связи с этой волной паники, когда в торговых центрах разбирались товары, чтобы купить на будущее, это не нужно, поставки не будут нарушены, рисков такого сценария нет", – заявил премьер журналистам после встречи с представителями ассоциации.
Он подчеркнул, что правовые акты позволяют правительству и сейму рассматривать возможность ограничения максимальных цен на наиболее необходимые продукты.
Глава ассоциации Р. Вайнене сказала, что поставщики уже пытаются повышать цены на продукты. Она также подчеркнула, что на встрече с премьером пришли к договоренности по общей цели – слаженной поставке и торговле товарами первой необходимости.
"Слаженные поставки, торговля, безопасность всех нас – как покупателей, так и работников, является нашим приоритетом, мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы работники и покупатели чувствовали себя в безопасности", – сказала Р. Вайнене.
Она сказала, что избыточное потребление в магазинах успокоилось, но призывает не ходить в магазины каждый день.
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