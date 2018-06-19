"В прошлом году ситуация была сложной в одном аспекте, теперь у нас другое стихийное явление. Я жду решений Министерства сельского хозяйства, которые предлагалось принять в прошлом году - о сформировании определенного фонда управления рисками. Бывшему министру не удалось это сделать, будем надеяться, что, возможно, новому удастся. Правительство ждет конкретных предложений, пока из Минсельхоза они нам не поступают", - сказал С. Сквернялис во вторник в интервью Литовскому радио.

По его словам, в сельском хозяйстве тоже должна начать действовать система страхования.

"Эта модель у нас пока непопулярна, но по-другому избежать таких непрогнозируемых вещей очень сложно", - сказал премьер.

Он сказал, что пока не планируется объявлять экстремальную ситуацию из-за засухи еще на части территории страны.

"Когда Минсельхоз будет видеть, что (это) необходимо, мы сможем это сделать. Но пока таких предложений правительство не получало", - сказал С. Сквернялис.

Стихийное бедствие уже объявлено в шести самоуправлениях Литвы - Шакяйском, Лаздийском, Алитусском, Мариямпольском, Тракайского района и Кальварийском.

На прошлой неделе засуха началась и во многих других самоуправлениях страны.

В условиях отсутствия осадков и высокой температуры воздуха на этих территориях может быть установлена стихийная засуха. Последний раз засуха в Литве объявлялась в 2015 году.