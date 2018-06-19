"В прошлом году ситуация была сложной в одном аспекте, теперь у нас другое стихийное явление. Я жду решений Министерства сельского хозяйства, которые предлагалось принять в прошлом году - о сформировании определенного фонда управления рисками. Бывшему министру не удалось это сделать, будем надеяться, что, возможно, новому удастся. Правительство ждет конкретных предложений, пока из Минсельхоза они нам не поступают", - сказал С. Сквернялис во вторник в интервью Литовскому радио.
По его словам, в сельском хозяйстве тоже должна начать действовать система страхования.
"Эта модель у нас пока непопулярна, но по-другому избежать таких непрогнозируемых вещей очень сложно", - сказал премьер.
Он сказал, что пока не планируется объявлять экстремальную ситуацию из-за засухи еще на части территории страны.
"Когда Минсельхоз будет видеть, что (это) необходимо, мы сможем это сделать. Но пока таких предложений правительство не получало", - сказал С. Сквернялис.
Стихийное бедствие уже объявлено в шести самоуправлениях Литвы - Шакяйском, Лаздийском, Алитусском, Мариямпольском, Тракайского района и Кальварийском.
На прошлой неделе засуха началась и во многих других самоуправлениях страны.
В условиях отсутствия осадков и высокой температуры воздуха на этих территориях может быть установлена стихийная засуха. Последний раз засуха в Литве объявлялась в 2015 году.
Если до октября вопрос Паксаса не будет решен – Литве грозят санкции (18)
Литве грозят санкции, если до октября в парламенте не...
Комиссия Сейма Литвы: оснований для начала импичмента Скарджюсу нет
Оснований для начала импичмента заместителю...
Спикер парламента Литвы считает, что реформы утвердят в июне
Несмотря на то, что часть представителей правящих и...
Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (570)
Президент Литвы cчитает, что со стороны России...
Депутата заверили: ни один член Сейма Литвы тайно не сотрудничал с КГБ (20)
Ни один из членов Сейма этого созыва тайно не...
TOP новостей
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Даниил Константинов: национализм в России умер (47)
Даниил Константинов – русский националист, сын...
Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...