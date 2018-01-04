Премьер-министр Саулюс Сквернялис 3 января заявил, что митинг врачей - это способ для того чтобы себя могли показать политические силы. 4 января он сказал, кто по его мнению, стоит за акцией протеста, организованной Союзом врачей.
Saulius Skvernelis, Gintautas Paluckas
© DELFI / Domantas Pipas

Премьер-министр сказал, что этим протестом пытаются воспользоваться социал-демократы и их председатель Гинтаутас Палуцкас.

В интервью Žinių radijas премьер сказал, что это выяснилось по фотографиям Палуцкаса, на которых тот демонстрирует свою заботу о врачах. С Палуцкасом Сквернялис связывает и материалы, появившиеся в общественном пространстве о том, как надо поддержать врачей.

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Сквернялис не жалел критики в адрес соцдемов и дал понять, что теперешняя забота о врачах - это лишь политический расчет. "Четыре года соцдемы были у власти, были доминирующей партией в правительстве и могли решать проблемы врачей, но ничего не делали", - сказал Сквернялис.

Он подчеркнул, что протест врачей - это акция, за которой стоят интересы политиков, а не врачей. Премьер считает, что протест организуют не по инициативе врачей. "Я думаю, что об этом договорились за столом переговоров. А на площади у таких вопросов нет перспективы", - сказал Сквернялис.

Он также акцентировал, что предупреждал врачей о том, что рано или поздно ими воспользуются. "Я говорил Союзу врачей, что те, кто сегодня к вам прибился, пытаются вас использовать ради политических дивидендов... Увидите, придет время, когда вас забудут, с вами не будут говорить", - сказал Сквернялис.

Но он еще раз подчеркнул, что поддерживает требования врачей, но не в той форме, в которой пытаются оказывать влияние на процесс.

Сквернялис неоднократно отрицательно отзывался о протестах врачей, требующих повышения зарплат и улучшения условий труда. Акцию, которая состоится в четверг, он назвал политической.

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