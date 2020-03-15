"Мы попытаемся доставить людей с польско-германской границы через Берлин на "Спартане", если не удастся убедить Польшу открыть гуманитарный коридор. Первую группу мы планируем доставить еще сегодня", – сказал BNS премьер в воскресенье.

По словам главы правительства, доставку самолетом сейчас согласуют Министерство иностранных дел и Минобороны.

Группа людей, стремящихся вернуться в Литву, застряла на границе, когда Польша закрыла границы в связи с распространением коронавируса.