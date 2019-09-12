Депутат Виктория Чмилите-Нильсен интересовалась, как будет планироваться бюджет на 2020 год.
"Министр финансов в последние недели использовал все возможные метафоры, говоря о будущем экономики и про лето и про зиму и т.д. Другие страны, предвосхищая эту зиму, и Германия, и США говорят о конкретных планах (...). Возможно ли согласовать завершающееся лето с бюджетом на следующий год?", – вопрошала депутат.
"В Литве лето точно подходит к концу, но зимы мы пока не видим и ее не видим в ближайшие 3 года, но все же готовимся к ней.
Я упоминал, министр финансов говорил, последние прогнозы показывают, что еще три года мы будем расти. В этом году рост превысил прогнозы. Но мы готовимся, это касается резервов, и повышения покупательной способности,и доходов людей, все, что было связано с налогами (...)", – сказал Сквернялис.
По его словам, если мороз все же придет, то будут использовать внутреннее потребление.
С 2020 года в Литве вступит в силу запрет на продажу алкоголя в уличных кафе и кафе на пляжах, удаленных более чем на 40 м от стационарного кафе.
Депутат Раймундас Мартинесли интересовался, не является ли этот запрет избыточным.
Сквернялис сказал, что он склонен одобрить отсрочку вступления этого закона в силу и дополнительные поправки.
"Я за отсрочку на разумный срок, может, на два года, в это время следует наблюдать за ситуацией, меняются ли потребительские привычки, какие результаты и следствия. Тут я бы передал больше полномочий муниципалитетам, чтобы они регламентировали деятельность уличных кафе.
Можно обсуждать также вопрос ассортимента уличных кафе, это тоже могли бы оценить муниципалитеты. Например, не меньше 60–70% должны быть соки и вода, еда, закуски и 30% - алкоголь.
А другие вопросы, с удалением на 40 м, кафе на пляжах, все это можно отложить на два года и ввести предохранители, о которых я говорил - ассортимент и решение муниципалитетов. Я думаю, ранее принятые меры дали результат, это видно", – сказал Сквернялис.
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