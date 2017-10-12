Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что финансирование обороны должно быть равномерным, однако в связи с возникшими дискуссиями о его дальнейшем увеличении до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) он предлагает не забывать другие сферы, которые тоже нуждаются в увеличении финансирования.
Lithuanian army
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"Если бы отношение к системе обороны было правильным, последовательным, то у нас не было бы сегодня таких вызовов, и мы могли бы говорить об очередном равномерном финансировании нашей армии. То, что делалось в последние три года с огромными инъекциями - это огромное бремя для государства, но этого было не избежать, мы должны были это делать и делали, - сказал в четверг премьер радиостанции Ziniu radijas. - Теперь, если говорить о дальнейшей перспективе - да, система должна развиваться равномерно, финансирование точно не может быть остановлено; однако являются ли эти 2,5% самоцелью - точно нет. Мы можем стремиться, можем планировать будущее,но нам нужно смотреть, когда это будет сделано, потому что у нас есть немало других очень важных областей, которые тоже столкнулись с подобными проблемами из-за отсутствия равномерного финансирования или его снижения, или же поддержания неэффективной системы, сегодня перед ними стоят огромные вызовы, и нам тоже нужно видеть полную картину государства, а не только ту или иную сферу".

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Он сказал, что в этом году бюджет был ориентирован на уменьшение отчуждения, а в следующем году можно ожидать больше внимания и к системе образования, и сфера внутренних дел.

"В следующем году будут другие приоритеты, другие пропорции и, наверное, те, кто в этом году ощутил менее заметный рост, в следующем году точно будут (приоритетными) - я говорю об образовании, о структурах нашей безопасности, (системе) внутренних дел, спецслужбах. А все сразу - таких возможностей точно нет", - сказал С. Сквернялис.

Правительство Литвы в среду утвердило проект бюджета 2018 года, который впервые сверстан с запланированным общим профицитом государственных финансов.

В нем предусмотрено, что Литва будет выполнять свое обязательство перед союзниками по НАТО и выделит на оборону 2% ВВП. Расходы на оборону возрастут на 149,2 млн. евро до 873 млн. евро или до 2,006% ВВП.

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