"Могу подтвердить, что я намерен и собираюсь еще поработать на этой должности, которую сейчас занимаю (...) Я не участвую в предвыборной кампании (...) Думаю, это сильно мешало бы работе правительства, поэтому я категорически это отметаю и последовательно тружусь в качестве премьер-министра Литвы и буду это делать и в дальнейшем", - сказал С. Сквернялис телеканалу LRT.

На вопрос, не направлены ли в последнее время его риторика и поднимаемые вопросы на будущие выборы, С. Сквернялис ответил, что вопросы цен, роста доходов, снижения численности парламентариев связаны с программой правительства.

С. Сквернялис признал, что пребывание на посту премьера осложняет участие в президентских выборах. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, уйдет ли с премьерской должности, если примет решение баллотироваться на выборах.

"Тут много сослагательного наклонения, что было бы, если бы. Я точно об этом даже не думал. Поскольку нужно принимать какие-то другие решения, тогда можно было бы думать, что делать дальше. Но Конституция, законы не запрещают баллотироваться на выборах ни члену сейма, ни министру, ни премьер-министру, ни президенту", - аргументировал премьер.

На вопрос, когда он планирует сообщить о своем решении по поводу выборов, премьер ответил, что его решение станет известно тогда, когда этого требует календарь выборов.

Выборы президента Литвы пройдут в мае 2019 года.