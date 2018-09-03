"Могу подтвердить, что я намерен и собираюсь еще поработать на этой должности, которую сейчас занимаю (...) Я не участвую в предвыборной кампании (...) Думаю, это сильно мешало бы работе правительства, поэтому я категорически это отметаю и последовательно тружусь в качестве премьер-министра Литвы и буду это делать и в дальнейшем", - сказал С. Сквернялис телеканалу LRT.
На вопрос, не направлены ли в последнее время его риторика и поднимаемые вопросы на будущие выборы, С. Сквернялис ответил, что вопросы цен, роста доходов, снижения численности парламентариев связаны с программой правительства.
С. Сквернялис признал, что пребывание на посту премьера осложняет участие в президентских выборах. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, уйдет ли с премьерской должности, если примет решение баллотироваться на выборах.
"Тут много сослагательного наклонения, что было бы, если бы. Я точно об этом даже не думал. Поскольку нужно принимать какие-то другие решения, тогда можно было бы думать, что делать дальше. Но Конституция, законы не запрещают баллотироваться на выборах ни члену сейма, ни министру, ни премьер-министру, ни президенту", - аргументировал премьер.
На вопрос, когда он планирует сообщить о своем решении по поводу выборов, премьер ответил, что его решение станет известно тогда, когда этого требует календарь выборов.
Выборы президента Литвы пройдут в мае 2019 года.
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