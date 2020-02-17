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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис с понедельника ушел в отпуск.
Премьер Литвы взял двухнедельный отпуск
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я буду проводить отпуск там, где считаю нужным проводить отпуск: и внутри стран, и за ее пределами. И, без сомнения, самое важное время – провести отпуск с семьей", – сказал глава правительства журналистам в прошлую среду.

С. Сквернялиса не было на работе уже в пятницу, 14 февраля.

Президент Гитанас Науседа предоставил ему дополнительный выходной день – "отцовский день", а с 17 февраля, понедельника, официально начался его отпуск.

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По словам пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса, в мероприятиях, приуроченных к Дню восстановления государства, 16 февраля, в воскресенье, премьер не участвовал, потому что уехал за рубеж.

Глава правительства должен выйти на работу 1 марта.

Во время его отпуска правительство временно будет возглавлять министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Он сейчас также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций.

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