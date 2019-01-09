"Только что получено официальное представление премьера", – подтвердила BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

По ее словам, сейчас службы проверяют кандидатуру.

Если он будет утвержден на этот пост, то 62-летний А. Монкявичюс станет министром образования Литвы в четвертый раз.

Он был министром образования в трех правительствах: в 11-ом правительстве премьера Роландаса Паксаса в 2000-2001 годах, в 12-ом правительстве Альгирдаса Бразаускаса в 2001-2004 годах, в 14-ом правительстве премьера Гедиминаса Киркиласа в 2006-2008 годах.

В 2000-2008 годах он дважды избирался в сейме и работал в составе фракции Нового союза (социал-либералов).

С 2010 года он пять лет был деканом Факультета политики и менеджмента Университета им. Михала Рёмера, а в 2015 году был избран его ректором.

Он также работал помощником ректора Шяуляйского университета, был деканом Факультета социальных наук.