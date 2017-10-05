Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в пятницу в Риме, в Ватикане, встретится с папой Франциском.
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix

Накануне визита в Ватикан глава литовский премьер заявил, что со Святым Отцом планирует обсудить сотрудничество государств и Церкви, роль государства в защите сакральности религиозных мест, интересов верующих.

С.Сквернялис пообещал воспользоваться поводом и пригласить папу посетить Литву.

Папа римский посетил Литву лишь однажды - в сентябре 1993 года гостил папа Иоанн Павел II.

В пятницу также планируется разговор премьера с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролин, посетит могилу Иоанна Павла II и литовской капеллы, встретится с руководством Мальтийского ордена, членами литовской общины.

BNS
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