Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд, планирующая в этом месяце встретиться с президентом России Владимиром Путиным, представляет интересы своей страны.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Он говорит, что это – возможность для Эстонии высказать позицию страны и всего Евросоюза (ЕС) по поводу нарушений России, однако необходимости в визите литовского руководства в Москву он не видит.

"Я не знаю аргументов и мотивов, думаю, что глава государства видит, что это необходимо для защиты и отстаивания интересов Эстонского государства и эстонского народа. Если ее решение связано с этими целями (...), то я расцениваю это как представительство интересов этого государства, интересов народа", - сказал премьер радиостанции Ziniu radijas в четверг.

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Кремль в среду подтвердил, что сейчас идет подготовка к встрече президентов в Москве в ходе предстоящего 18 апреля визита президента Эстонии в Россию. В президентском ведомстве Эстонии BNS сказали, что это "совершенно нормальная дипломатическая практика" и что у президентов достаточно тем для обсуждения.

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
© DELFI / Domantas Pipas

С. Сквернялис предполагает, что у руководителя Эстонии будет возможность "четко и смело высказать единую позицию ЕС и Эстонии о том, как ведет себя Россия, о санкциях, нарушениях международного права", а также напомнить об интересах страны.

Он также говорит, что сейчас не видит "потребности и необходимости" в визите литовского руководства в Москву.

"Но в случае возникновения такой реальной ситуации, угрозы для жителей нашей страны, можно было бы все рассматривать, чтобы сделать так, чтобы мы были защищены как государство, интересы жителей нашей страны. Но сегодня я не вижу такой потребности, если говорить о ситуации в Литве", - сказал С. Сквернялис.

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