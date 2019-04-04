Он говорит, что это – возможность для Эстонии высказать позицию страны и всего Евросоюза (ЕС) по поводу нарушений России, однако необходимости в визите литовского руководства в Москву он не видит.

"Я не знаю аргументов и мотивов, думаю, что глава государства видит, что это необходимо для защиты и отстаивания интересов Эстонского государства и эстонского народа. Если ее решение связано с этими целями (...), то я расцениваю это как представительство интересов этого государства, интересов народа", - сказал премьер радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Кремль в среду подтвердил, что сейчас идет подготовка к встрече президентов в Москве в ходе предстоящего 18 апреля визита президента Эстонии в Россию. В президентском ведомстве Эстонии BNS сказали, что это "совершенно нормальная дипломатическая практика" и что у президентов достаточно тем для обсуждения.

С. Сквернялис предполагает, что у руководителя Эстонии будет возможность "четко и смело высказать единую позицию ЕС и Эстонии о том, как ведет себя Россия, о санкциях, нарушениях международного права", а также напомнить об интересах страны.

Он также говорит, что сейчас не видит "потребности и необходимости" в визите литовского руководства в Москву.

"Но в случае возникновения такой реальной ситуации, угрозы для жителей нашей страны, можно было бы все рассматривать, чтобы сделать так, чтобы мы были защищены как государство, интересы жителей нашей страны. Но сегодня я не вижу такой потребности, если говорить о ситуации в Литве", - сказал С. Сквернялис.