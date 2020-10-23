Сообщается, что Моцкявичюсу Сквернялис вручил именной пистолет HK USP Compact.
Именное оружие премьер также вручил старшему агенту Управления охраны A3 Рамунасу Такарявичюсу, начальнику Управления охраны A2 Эгидиюсу Вилунасу, старшему агенту Управления силами J4 Гедрюсу Твариёнавичюсу, начальнику Управления силами Арунасу Даутарасу, начальнику Управления охраны объектов Рамунасу Баркаускасу, информирует портал 15 min.
Напомним, что Сквернялис наградил именным оружием министра здравоохранения Аурелиюса Веригу за заслуги в деле обеспечения безопасности общества.
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