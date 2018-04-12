Об этом он заявил журналистам 12 апреля после встречи с Порошенко в Киеве. "Если бы мы говорили об экономических рычагах, то да - однозначно (надо расширять украинский транзит - ELTA).
Если мы думам, что Украину, которая идет по пути западной демократии, надо всесторонне поддерживать, то это как раз то решение", - сказал Сквернялис.
По его словам, доходы от транзита газа составляют большую часть доходов, поэтому важно, чтобы страна не утратила эти средства. "Даже за счет транзита получается немалая часть доходов. Если знать, какой большой долг у страны, на каких она условиях брала в долг, то это важно", - заметил он.
Премьер-министр повторил позицию Литвы о том, что российский проект Nord Stream 2 - это политический, а не экономический проект.
"Украина благодарит Литву, поскольку этот проект, по моему мнению, не экономический, больше геополитический. И одно из самых больных мест, по которым он может ударить - именно Украина", - сказал Сквернялис.
10 апреля Порошенко встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече он предложил модернизировать украинский газопровод и по нему обеспечить Европу газом, это будет дешевле строительства Nord Stream 2. Сама Меркель заявила, что транзит через Украину надо сохранить.
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