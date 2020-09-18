Премьер Литвы: важно утвердить репрезентативную функцию Лукишкской площади

"Надо найти компромисс. Но факт - это репрезентативная площадь, надо утвердить то, о чем много лет говорят – установить символ государства, нельзя позволять дальше насмехаться над этой площадью, как это пытались делать минувшим летом", – сказал в пятницу Сквернялис.

Премьер акцентирует, что главная цель - обеспечить репрезентативное назначение площади.

"Остальное - детали, важно, чтобы она предназначалась для репрезентации, с досугом, рекреацией, и решением важных для нашего государства репрезентативных вопросов", – заметил он.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис ранее сказал, что площадь планируют передать Литовскому центру геноцида жителей и сопротивления, и никаких пляжей на ней больше не будет.

1 августа вступил в силу неоднозначный закон о Лукишкской площади, в котором утвержден мемориальный статус площади и принципы ее использования.

Этот закон был в спешке принят после того, как решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса этим летом на площади действовал искусственный пляж. Правящие, консерваторы и некоторые историки заявляли, что это неподходящее место для пляжа, поскольку с площадью связан ряд трагических событий.

В принятом законе сказано, что Лукишкская площадь - это основная репрезентативная площадь Литовского государства. По закону, на ней должен появиться мемориал, связанный с борьбой за свободу, кроме того, там должны проходить мероприятия, которые не унизят память казненных здесь участников восстания 1863–1864 гг.

В законе сказано, что основными акцентами на этой площади должна стать скульптура Погони (Витиса - всадника на коне) и мемориал жертвам борьбы за свободу Литвы.