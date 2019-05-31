В сообщении правительства говорится, что прямые рейсы между столицами двух стран важны не только для бизнеса, но и для туризма.
С. Сквернялис также подчеркнул, что Литва поддерживает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО и политически, и практически.
По словам премьера, сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны и безопасности должно только укрепляться, поскольку Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Глава грузинского парламента прибыл в Вильнюс с рабочим визитом.
В среду И. Кобахидзе встретился со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, также он должен встретиться с министрами иностранных дел и обороны.
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