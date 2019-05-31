Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в четверг после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе говорит, что важно наладить авиасообщение между Тбилиси и Вильнюсом.
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В сообщении правительства говорится, что прямые рейсы между столицами двух стран важны не только для бизнеса, но и для туризма.

С. Сквернялис также подчеркнул, что Литва поддерживает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО и политически, и практически.

По словам премьера, сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны и безопасности должно только укрепляться, поскольку Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

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Глава грузинского парламента прибыл в Вильнюс с рабочим визитом.

В среду И. Кобахидзе встретился со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, также он должен встретиться с министрами иностранных дел и обороны.

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