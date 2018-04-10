"Я думаю, что мы точно в следующем году успеем на этот поезд", - уверял Саулюс Сквернялис, представляя во вторник в сейме отчет о деятельности возглавляемого им 17-ого правительства за прошлый год.
Он заявил это, отвечая на вопрос члена парламентского Комитета по социальным вопросам и труду, "агрария" Альгимантаса Думбравы о планах правительства, чтобы среднемесячная заработная плата преодолела "психологически важную", по словам парламентария, "черту в 1000 евро".
Сейчас среднемесячная заработная плата, которая рассчитывается без учета показателей заработков жителей страны, занятых на индивидуальных предприятиях, в четвертом квартале 2017 года была 884,8 евро до уплаты налогов.
Говоря о прошлом годе, глава правительства отметил, что он был хорошим, "удалось добиться исключительно позитивных результатов, превысить ожидания, немало целей проведено в жизнь быстрее, чем планировалось".
"В прошлом году мы уделили особенно много внимания борьбе с бедностью и имущественным неравенством (...) На борьбу с бедностью и социальным отчуждением выделено более 600 млн евро, применялись различные пути решения", - подчеркнул С. Сквернялис.
Он упомянул, что в прошлом году были приняты решения о повышении зарплат, пенсий, не облагающегося налогами минимума, пособий, введены выплаты на детей и др.
Как одно из наиболее важных достижений правительства он назвал реорганизацию государственных предприятий.
Премьер сказал, что в этом году начнется проведение в жизнь реформ в сферах налогов, инноваций, образования, здравоохранения, пенсионной системы и т. п. Возглавляемое С. Сквернялисом правительство работает с декабря 2016 года.
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