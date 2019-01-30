Об этом он заявил на встрече с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, состоявшейся во вторник вечером в Иерусалиме.
"Мы исправляем исторические ошибки, но смотрим в будущее. А будущее - это общая борьба с вызовами, возникающими и в этом регионе, и в мире: то есть терроризмом, кибернетическими атаками, гибридными войнами, – заявил С. Сквернялис на совместном брифинге премьеров. – Я рад, что Израиль находится на первой линии в вопросе защиты Европы от названных угроз".
"Я не забываю историю – вчера у меня была возможность встретиться с более чем 200 литваками, мы коснулись и Дня памяти Холокоста", – сказал литовский премьер.
Он сказал, что Израиль - один из важнейших партнеров Литвы не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, и отметил стремление укреплять сотрудничество в сфере высоких технологий.
"Мы обсудим потенциал укрепления нашего экономического сотрудничества – особенно в сфере высоких технологий, в которых и Литва, и Израиль могут поделиться огромным прогрессом", – заявил литовский премьер.
В ходе визита премьер Литвы не посещал палестинские территории.
Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (222)
Россия пытается завести дела на расследующих события 13...
Премьер Литвы в Израиле: исправляем исторические ошибки, но смотрим в будущее (6)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время...
Бизнес и политики Литвы готовятся к худшему сценарию Brexit (8)
Литовский бизнес должен серьезно готовиться к выходу...
В Конституционном суде по референдуму о гражданстве схлестнулись политики (4)
Политики, представляющие правящих и оппозицию в Сейме...
ГИК Литвы позволил добровольцам ополчения баллотироваться на муниципальных выборах (2)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) во вторник...
TOP новостей
Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (135)
Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...
Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (222)
Россия пытается завести дела на расследующих события 13...
Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)
Правительство Литвы не одобряет предложение группы...
В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)
Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...