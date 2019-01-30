Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время своего визита в Израиле акцентировал стремление к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, однако заверил, что не забывает и о трагической истории евреев Литвы.
Saulius Skvernelis, Benjaminas Netanyahu
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом он заявил на встрече с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, состоявшейся во вторник вечером в Иерусалиме.

"Мы исправляем исторические ошибки, но смотрим в будущее. А будущее - это общая борьба с вызовами, возникающими и в этом регионе, и в мире: то есть терроризмом, кибернетическими атаками, гибридными войнами, – заявил С. Сквернялис на совместном брифинге премьеров. – Я рад, что Израиль находится на первой линии в вопросе защиты Европы от названных угроз".

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"Я не забываю историю – вчера у меня была возможность встретиться с более чем 200 литваками, мы коснулись и Дня памяти Холокоста", – сказал литовский премьер.

Он сказал, что Израиль - один из важнейших партнеров Литвы не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, и отметил стремление укреплять сотрудничество в сфере высоких технологий.

"Мы обсудим потенциал укрепления нашего экономического сотрудничества – особенно в сфере высоких технологий, в которых и Литва, и Израиль могут поделиться огромным прогрессом", – заявил литовский премьер.

В ходе визита премьер Литвы не посещал палестинские территории.

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