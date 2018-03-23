Премьер Литвы уволил советника Гарасимавичюса

"Он уволен как утративший политическое доверие", - информировал пресс-аташе премьера Томас Бержинскас. Подробнее мотивы увольнения представитель премьера пока не указал. Сам Т. Гарасимавичюс в пятницу сказал, что причины своего увольнения не знает и с премьером об этом не говорил.
"Я причин не знаю. (...) Пришли, забрали мои вещи, сотрудники канцелярии положили распоряжение и сказали, что я с сегодняшнего дня не работаю", - сказал Т. Гарасимавичюс.
Он работал советником по энергетике и у бывшего премьера, социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса.
Т. Гарасимавичюс на этой неделе свидетельствовал в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне (КНБО), который проводит парламентское расследование относительно вероятного незаконного влияния лиц, коммерческих субъектов и других групп интересов на государственные ведомства при принятии ими решений и вероятного незаконного влияния на политические процессы.
Т. Гарасимавичюс рассказал о своем визите на Игналинскую АЭС в составе делегации во главе с тогдашним премьером Альгирдасом Буткявичюсом и встрече с представителями компаний Nukem и "Росатом".
Бывший советник С. Сквернялиса в пятницу уверял, что его увольнение из команды премьера никак не может быть связано с проводимым КНБО расследованием и его опросом в комитете на этой неделе.
"Такая привязка абсурдна, смешна и очерняет репутацию. Нет никакой связи ни с каким "Росатомом", визитом или чем-то другим", - сказал Т. Гарасимавичюс.
Он заверил, что не фигурировал также ни в каких досудебных расследованиях.
"Очень многие недовольны моей деятельностью, я курирую сектор, где много интересов. Моей деятельностью могли быть недовольны некоторые люди. Спрашивайте премьера, может, он объяснит", - сказал экс-советник.
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