"Литва - единственное из государств-членов Евросоюза (ЕС), которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией. НИКАКИХ", - написал премьер в социальной сети Facebook.

"Россия - сложный сосед. Однако для действенной политики нужны коммуникационные каналы. Сейчас их по сути нет. Мы говорим, что они должны быть созданы. Должен происходить двусторонний диалог. Нам не следует бояться сказать правду - и сказать ее прямо в глаза. Наша сила в смелом и открытом формулировании четкой позиции", - добавил премьер.

"Прямое и принципиальное общение лучше его полного отсутствия. Такой позиции придерживается даже организация НАТО, которая укрепляет свой восточный фланг, сохраняя при этом коммуникационные каналы с Россией", - пишет С. Сквeрнялис.

Эту запись в Facebook премьер сделал после того, как разноречивые оценки получило обнародованное BNS его интервью в программе "Панорама недели" телеканала LNK.

По словам премьера, "Россия лучше всего понимает не политику тишины, а конкретные дела и действия, которыми мы укрепляем безопасность своей страны и обеспечиваем волю наших граждан защищаться, если такая потребность когда-нибудь возникнет".

С. Сквернялис подчеркнул, что "Литва никогда не признавала и не признает незаконную оккупацию Крыма", а Минские соглашения о перемирии на Восточной Украине "ждут своей реализации".

"Мы не рассматриваем и не говорим о пересмотре политики санкций в отношении России. Это согласованная позиция ЕС и пока не исчезли основания, из-за которых санкции были введены, не может быть никакой речи об их смягчении и их отмене", - сказал премьер.

По его словам, Литве следует формулировать свои принципиальные установки, не унижая при этом Российское государство и его народ.

"Уважение к международному праву, территориальной целостности государств, их суверенному праву выбора, куда вступать, с кем общаться являются основополагающими принципами нашей внешней политики. Мы их придерживаемся и всегда будем придерживаться", - пишет глава литовского правительства.

"Мы открыто и с достоинством формулируем и будем формулировать свои принципиальные установки, не унижая Российское государство, его народ. Мы не русофобы. Русские в Литве - традиционно сильная и по сути неплохо интегрированная диаспора, у которой есть все гражданские, экономические права, культурные, религиозные и языковые возможности самовыражения. Мы рассчитываем на такое же уважение и к нашему государству, нашей истории со стороны России", - написал С. Сквeрнялис.

Он заверил, что Украина остается важнейшим партнером.

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Успех Украины - это наш успех. Успех Украины может стать примером для России. Литва поддерживает и впредь по мере своих возможностей будет поддерживать этого исключительного важного для нас стратегического партнера. Один из лучших примеров этого - принятое в конце прошлого года правительством решение о передаче Украине оружия и боеприпасов более чем на 2 млн. евро", - сказал премьер-министр.

"Мы поддерживаем Украину во всех международных организациях, высказываемся за европейскую перспективу для этого государства, предоставляем помощь, в том числе и оружием. Правительство в конце декабря приняло соответствующее решение. Литва инициирует так называемый "план Маршала" для Украины с целью простимулировать структурные реформы в этой стране", - утверждает премьер.

Литва за период с аннексии Крыма в 2014 году и до сей поры не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями российских властей. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают связи с Россией на уровне министров или вице-министров.

Крупные европейские державы общаются с Москвой на высшем уровне - в мае прошлого году Россию посетила канцлер Германии Ангела Меркель, Владимира Путина принял в Версале президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Даля Грибаускайте в среду сказала, что Литва будет готова к более тесному сотрудничеству, когда Россия изменит свою политику.

"Позиция Литвы последовательна и принципиальна - мы стремимся к равноценным и основанным на взаимном уважении отношениям со всеми соседями. Когда Россия изменит агрессивную политику в отношении других стран, откажется от оккупированных территорий, перестанет нарушать международное право, не станет вмешиваться в выборы других государств - тогда мы будем готовы к тесному сотрудничеству", - сказала Д. Грибаускайте.

Ее комментарий передала BNS президентская пресс-служба.

Литва основывала призывы изолировать Россию на том, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка и может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Выступающие за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить возможные крупные конфликты и оказать влияние на поведение страны.