"5% (инфляции - BNS) точно не будет, по тому, что намечено, в этом году в частном секторе реально намечается рост зарплаты 10%, в госсекторе - более 6%. И если оценивать бюджет следующего года, то точно инфляция все "не съест", - сказал С. Сквярнялис радиостанции Ziniu radijas в четверг.
Годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2016 года) была 4,8%, а среднегодовая инфляция была 3% (в августе - 4,4% и 2,6% соответственно).
С учетом ускорения роста цен на услуги, который наблюдается с апреля, Минфин в сентябре прогнозировал, что среднегодовая инфляция в этом году составит 3,5% - на 0,1 проц. пункта больше, чем прогнозировалось весной.
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