"Я могу порадоваться тому, что члены конгресса прекрасно понимают, знают перипетии, нюансы истории Литвы, прекрасно понимают, в какой ситуации мы сегодня находимся, насколько для нас важно стратегическое партнерство с США - от безопасности и обороны до экономических вопросов, обеспечения стратегическими энергетическими ресурсами", - сказал он журналистам.
По его словам, члены Палаты представителей США выразили "ясный посыл о поддержке Литвы и определенный сигнал нашему соседу".
"Америка - это Америка. От членов Конгресса мы услышали то, что, очевидно привыкли слышать. И это реальная политика", - подтвердил С. Сквярнялис.
Благодаря делегацию США за поддержку, он подчеркнул, что лидерство США "остается существенным условием для сохранения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны, мира и процветания обеспечиваемых благодаря правовым нормам".
По его словам, нельзя позволять сомневаться в том, что НАТО является твердым и надежным альянсом.
"Мы ведь знаем, с кем имеем дело, но любые внутренние сомнения будут использованы. Мы не сомневаемся в солидарности НАТО", - отметил он в пресс-релизе.
В сообщении также отмечается, что Литва стремится к постоянной дислокации сил США в регионе и благодарит представителей Конгресса за существенную помощь США в развитии оборонных мощностей в регионе.
Также обсуждались совместные проекты в сферах безопасности и обороны, помощь трансатлантической интеграции Украины и Грузии.
В экономической сфере премьер заверил, что Литва является безопасным пространством для бизнеса США, акцентировал значение США в поставках сжиженного газа на европейский рынок, подчеркивал, что Литва одной из первых в Европе начала импортировать американский сжиженный природный газ через Клайпедский терминал.
Как говорится в сообщении, члены Конгресса поблагодарили Литву за ее вклад в международные операции и лидерство в соблюдении обязательств НАТО.
В последнее время президент США Дональд Трамп продолжает критику государств НАТО - он критикует страны Западной Европы за слишком малый вклад в бюджет альянса, публично выразил сомнения в необходимости защиты члена НАТО Черногории.
В четверг в Вильнюсе находится делегация из шести членов Палаты представителей под руководством республиканца от штата Кентукки Хола Роджерса. Сегодня они также встретятся с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, представителями сейма, министерства обороны.
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