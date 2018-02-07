Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что сейчас модернизация вооруженных сил (ВС) страны важнее всеобщего армейского призыва, а о введении всеобщей военной обязанности можно было бы подумать после 2020 года.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Сегодня на этом этапе я даже не сомневаюсь, что модернизация нашей армии (находится) на первом месте", -сказал премьер журналистам в правительстве.

Он сказал это после того, как министр обороны Раймундас Кароблис в среду представил парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) анализ возможности перехода к всеобщему призыву в ВС.

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"Мы пришли к единой позиции с министром обороны, что главное сегодня - модернизировать армию, восстановить то, что было уничтожено тогда, когда система обороны не то чтобы не получала должного финансирования, но была просто обречена на исчезновение", - сказал премьер.

"Так что выполнив эту задачу, мы должны будем сделать это до 2020 года, а тогда можно будет думать и, возможно, ставить такую цель относительно всеобщего призыва, предусмотрев соответствующие ассигнования", - добавил он.

Как показал анализ Минобороны, для введения всеобщего призыва юношей в литовскую армию требуется около 400 млн. евро, а чтобы призывать и девушек - то примерно 1,5 млрд. евро.

Для осуществления всеобщего призыва следует учредить четыре дополнительных батальона, а чтобы призывать и девушек - 14 батальонов, тогда как сейчас в литовской армии всего десять батальонов.

Всеобщая военная обязанность юношей охватывала бы около 6300 молодых людей ежегодно, а при призыве юношей и девушек эта цифра выросла бы до 12300 человек.

Премьер скептически относится к возможности призывать на службу в армию и девушек.

По данным оборонного ведомства, самый первый призыв юношей и девушек мог бы состояться в 2024 году, если для этого ежегодно будет выделяться по 105 млн. евро. Молодых людей обоих полов можно будет призывать с 2026 года с условием, что для подготовки будет выделяться по 280 млн. евро.

Министерство сообщило, что эти средства нужны для строительства новых зданий в батальонах, обеспечения призывников и подготовки дополнительных инструкторов для их обучения.

Частичный призыв в литовскую армию возвращен в 2015 году, в ответ на действия России на Украине. В этом году Литва впервые выделяет на оборону немногим более 2% валового внутреннего продукта или 873 млн. евро.

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