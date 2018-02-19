На работу он вернется 5 марта.

Отдыхающего премьера будет замещать министр окружающей среды Кястутис Навицкас (19 и 20 февраля), а также министр финансов Вильнюс Шапока (с 21 февраля - до 2 марта), говорится в декрете президента Дали Грибаускайте о предоставлении отпуска премьеру.

Советник премьера Томас Бяржинскас сообщил BNS, что глава правительства проведет часть отпуска не в Литве.