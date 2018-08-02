

"Я думаю, что да", - в четверг сказал С.Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос, необходимости лишения Титова депутатских полномочий путем импичмента.

"Он является членом Клайпедского совета, и думаю, что Совет сам примет решение. Действительно, подобные заявления этого (импичмента - BNS) заслуживают", - добавил он.

По словам премьера, заявления В.Титова не могут быть оправданы разнообразием мнений.

"Можно заговариваться, можно ошибаться, но если уж ты говоришь, и говоришь, практически отрицая факты и реальность, это не просто интерпретация фактов. В принципе, нельзя, полагаю, говорить, будто просто зарапортовался или это многообразие мнений. Да, многообразие мнений должно быть, но существуют определённые ограничения: как пределы толерантности, так и основополагающие вещи", - сказал С.Сквернялис.

В то же время премьер-министр раскритиковал члена Клайпедского горсовета либерала Аудрюса Вайшвилу за то, что он В.Титова обсыпал мукой.

Он подчеркнул, что поступок либерала А.Вайшвилы, который В.Титова обсыпал мукой, - недопустимый.

"Совершенно неприемлемо относиться к своим оппонентам такими методами", - отметил С.Сквернялис.

В связи с заявлениями В.Титова в Клайпедском муниципалитете инициируется процедура импичмента, а прокуроры приступили к расследованию этих заявлений. Пресс-секретарь Союза русских заявил, что когда Титов говорил о партизанском командире, он основывался на документах советского суда.