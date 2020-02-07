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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию со строящейся в непосредственной близости от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС).
Премьер Литвы: страны Балтии близки к общей позиции - не покупать электричество с БелАЭС
© DELFI / Andrius Ufartas

Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка Балтийских стран.

"Отрадно, что мы близки к общей позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию с небезопасной БелАЭС", – сказал С. Сквернялис для пресс-релиза по итогам встречи.

Премьер не сомневается, что будет найдено решение об импорта электроэнергии из третьих стран.

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"Я также не сомневаюсь, что вместе с Латвией, Эстонией и Еврокомиссией (ЕК) мы найдем решения о надлежащем механизме контроля за происхождением электроэнергии, попадающей в наши сети из третьих стран", – сказал С. Сквернялис.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса (в Островце) БелАЭС – она утверждает, что объект строится с нарушениями требований безопасности и международных обязательств, между тем Минск отрицает эти обвинения.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который на этой неделе посетил Минск с визитом, сказал, что Беларусь начинает "конструктивнее говорить" о безопасности БелАЭС.

Во время встречи с премьерами стран Балтии С. Сквернялис также обсудил проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также следующий многолетний бюджет Евросоюза.

ru.DELFI.lt
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