"Если путем смешивания удобрений обходят антидемпинговые законы, то однозначно это нужно менять. Более того, как моя позиция, так и позиция правительства заключается в том, что компании, которые производят, создают и платят налоги в Литве, должны получить не худшие условия и честную конкуренцию", - заявил глава правительства Саулюс Сквернялис в передаче "В центре внимания" телеканала ЛРТ.
"Если здесь нет той конкуренции, значит, мы должны исправить эти пробелы, и мы их исправим", - добавил премьер.
По его словам, министру сельского хозяйства дано поручение в ближайшее время подготовить закон "об удобрениях", который в Сейме прошлого созыва был принят, но затем отозван. Премьер не исключает возможности того, что Литва могла бы инициировать создание списка удобрений, в отношении которых применяется европейский антидемпинговый налог.
Концерн Agrokoncernas является крупнейшим импортером удобрений в Литву. Он принадлежит председателю правящего Литовского союза крестьян и зеленых, парламентарию Рамунасу Карбаускису.
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