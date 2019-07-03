И все же премьер порадовался тому, что лидерам стран-членов ЕС удалось достичь компромисса.
"В данном случае очевидно, что географический баланс не был сохранен, но достигнут компромисс (...) и главное, что достигнут результат", – сказал С. Сквярнялис журналистам в правительстве в среду.
Лидеры стран ЕС во вторник договорились о том, что главой Еврокомиссии (ЕК) станет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет возглавит премьер Бельгии Шарль Мишель, внешнеполитическое ведомство ЕС – глава испанской дипломатии Жозеп Боррель, а Европейский Центробанк – нынешняя глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
За пост председателя Европейского парламента (ЕП) в среду сразились четыре политика из Италии, Германии, Испании и Чехии.
С. Сквернялис сказал, что президент Даля Грибаускайте не согласовывала с ним свою позицию на распределении постов ЕС.
Он также сказал, что Литва предложит своего представителя в ЕК, когда ЕП утвердит У. фон дер Ляйен главой ЕК.
Премьер сказал, что у страны "не один" кандидат, но не назвал его. Он не стал комментировать и сферу ответственности в ЕК, на которую претендует Литва.
"В любом случае поедет или уполномоченное мною лицо, или я сам, и мы будем говорить о видении, о кандидатах, о портфелях", – сказал С. Сквярнялис.
"Мы надеемся предложить самого лучшего кандидата и получить важнейший портфель, который нужен нашему государству", – сказал он.
Лидеры стран-членов ЕС рассматривали и кандидатуру Д. Грибаускайте на должность главы ЕК, но ее шансы сильно снизил ее беспартийный статус.
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