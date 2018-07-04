"Ну, в принципе они должны принять во внимание, но весь ход этого строительства - все может быть и могут быть разные интерпретации. (...) Нам нужно будет об этом говорить и требовать этого (проведения рекомендаций в жизнь – BNS), чтобы это было обеспечено", - сказал С. Сквернялис журналистам в среду.
Он комментировал представленный ЕК и Европейской группой по надзору в сфере ядерной безопасности (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG) отчет об оценке стресс-тестов строящейся в Островце БелаАЭС. Официально отчет будет обнародован в среду.
"Я еще не видел оценку, сегодня она должно быть подробно опубликована. Такие разноречивые данные - одни говорят, что (станция - ред.) безопасна, а другие - что небезопасна. По сути нужно подождать и потом давать оценки, когда я увижу выводы, но чего-то подобного можно было ожидать", - сказал премьер.
По его словам, большое влияние в плане ядерной безопасности на агентства ЕК и Брюсселя оказывают работающие в Брюсселе российские лоббисты.
"Определенные процессы - мы точно их видим, как осуществляется лоббизм в той же ЕК и тех же агентствах, которые оценивают ядерную безопасность", - сказал С. Сквярнялис.
Как отмечает МИД Литвы, отчет вскрывает немало недостатков проекта - эксперты Евросоюза (ЕС) и других стран внесли важные рекомендации, как их устранить и повысить уровень безопасности АЭС.
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