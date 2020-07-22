"Тенденции настраивают оптимистично, но мы обязаны и далее искать новые средства для того, чтобы ориентироваться на наиболее уязвимых членов общества", – написал премьер в среду в социальной сети "Фейсбук".

"Были коллеги, которые называли наши меры, социально ориентированные, как на детей, так и на пожилых людей, популистскими, сомневались в их ценности в деле сокращения бедности в стране. Я никогда не соглашался и не соглашусь с такими оценками", – добавил премьер, находящийся в отпуске.

По данным Департамента статистики, в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного человека не превышали 251 евро в месяц, а семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро.

Между тем, в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.