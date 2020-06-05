Премьер-министр сообщил в социальной сети Facebook, что после беседы с премьером Польши Матеушем Моравецким есть две важных новости.
"Первая – договорились, что со следующей недели возобновится свободное перемещение между странами Балтии и Польшей. Этот вопрос в срочном порядке решат ответственные министерства", – писал Сквернялис.
"Моравецкий подтвердил поддержку Польши в отношении позиции Литвы, касающейся неотложного осуществления проекта синхронизации сетей и отказа от покупки электроэнергии у небезопасной БелАЭС в Островце. Польша заинтересована в том, чтобы электроэнергия с небезопасных АЭС третьих стран не попадала на рынок, поэтому она поддерживает нашу позицию в связи с подписанием декларации между странами Балтии", – заметил премьер.
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