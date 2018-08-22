"Правительство рассматривает различные меры по обеспечению снижения цен на пищевые продукты, и не только на них. Но любые решения должны быть взвешены и оценены, а основное стремление - обеспечить, чтобы не только в краткосрочный период, но и долгосрочной перспективе они приносили пользу именно потребителям, покупателям - а не торговым центрам и прочим", - передал BNS комментарий премьера его представитель по связям с общественностью Томас Бержинскас.
Спикер сейма Викторас Пранцкетис в среду заявил, что с целью снижения и стабилизации цен может быть снижен НДС на базовые пищевые продукты – хлеб, мясо и молоко. Позднее он сказал BNS, что представит такое предложение правительству.
В Литве уже не раз предлагалось ввести льготный НДС на ту или иную группу продуктов, однако они до сих пор не преодолевали правительственный барьер. Как Минфин, так и сам С. Сквярнялис не раз акцентировали, что это снизит доходы бюджета и не приведет к снижению цен для потребителей.
Летом прошлого года снизить НДС на основные пищевые продукты – хлеб, молочные продукты и овощи – предлагали социал-демократы, однако премьер тогда заявил, что это не снизит цены для населения, а прибыль разделят между собой торговцы. Он не раз отмечал, что аппетиты торговцев может обуздать только растущая конкуренция.
Льготный НДС в размере 9% сейчас применяется в пассажирских перевозках, в печати, на книги и непериодические информационные издания, услуги гостиниц и централизованного отопления, а тариф в 5% применяется на лекарства.
Стандартный тариф НДС в Литве составляет 21% и действует с осени 2009 года.
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