Премьер Литвы: сменятся несколько министров, придется голосовать по программе Кабмина

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в обновленном правительстве сменится более чем один министр.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Это означает, что после возвращения полномочий президенту Гитанасу Науседе в парламенте состоится голосование не только по вопросу назначения Сквернялиса премьером, но и по правительственной программе.

Эта процедура требуется, поскольку с момента получения полномочий правительством Сквернялиса в 2016 году сменится более половины министров.

"Я могу сказать, что изменится более чем один министр", – сказал премьер в среду журналистам в правительстве.

"Очевидно, все идет к тому, что в сейме придется еще раз проголосовать по неизмененной правительственной программе", – добавил он.

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