"Ситуация в Беларуси определённо вселяет обеспокоенность, что это может быть неуправляемый, неконтролируемый очаг", - сказал глава правительства после заседания кабмина журналистам.
Из Вильнюса всё ещё осуществляются регулярные полёты белорусской авиакомпании"Белавиа", по словам премьера, также отдельные люди пользуются возможностью пересечения сухопутной границы между странами.
Правительство Литвы в среду приняло решение запретить с ночи субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду.
С. Сквернялис сказал, что если со стороны Беларуси не будет "адекватного" ответа на коронавирусный кризис, то будет запрещено пересечение границы даже отдельным людям.
"Эти решения неизбежны, если мы не будем видеть, как государство реально и адекватно реагирует на эту ситуацию", - сказал он.
В среду сообщалось о второй смерти от коронавируса в Беларуси, но Минздрав этой страны не предоставляет информации об общем числе выздоровевших и выписанных из больниц людей, поэтому трудно подсчитать, сколько вообще инфицированных было зарегистрировано с начала вспышки.
Официальное число заражений COVID-19 в Беларуси может превышать 200 сообщил белорусский Минздрав.
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