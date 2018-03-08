Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что с дальнейшей реорганизацией налоговой системы правительство определится в течение марта, а позже предложения будут представлены партнерам по коалиции и обществу.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas


"Если говорить о структурных реформах, то сейчас заканчивается подготовительная работа. В этом месяце мы в правительстве определимся и примем окончательные решения, потом представим их правящим фракциям сейма и тогда уже - общественности для широкой дискуссии", - сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, цель изменений - продолжить улучшение положения лиц с самыми низкими доходами, однако, в то же время внимание будет уделяться и среднему классу.

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"Мы должны поощрять дальнейший рост экономики, поэтому налоговые изменения будут ориентированы не на увеличение налогового бремени, а наоборот - чтобы можно было поощрять и развивать бизнес. Одна из проблем - налоговое бремя трудовых отношений и оплаты заработной платы. Есть цель его снизить и консолидировать налоги работодателя и работника", - рассказал С.Сквернялис.

По его словам, не планируется отказываться и от "определенной прогрессивности".

"Что касается пенсий, то решения нужно принимать, потому что если учитывать демографическую ситуацию в стране, то мы ожидаем перелома, но видим, что становится меньше работающих, наше общество стареет, ситуация с рождаемостью не радует", - сказал премьер.

С. Сквернялис заверил, что не планируется национализация и присвоение средств второго системы накоплений пенсий второго уровня.

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