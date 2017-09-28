"Технически эти буквы уже сегодня используются в документах наших ведомств. Есть решения судов, уже множество, когда миграционные подразделения обязаны писать фамилии на языке оригинала и даже больше - уже подаются иски в данном случае в полицию как в ведомство с тем, чтобы были возмещены судебные расходы. У нас много людей вовлечено в судебный процесс, загружены суды, созданы неудобства для людей и мы еще несем финансовый урон как государство", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.
Поэтому, по словам главы правительства, это решение в Сейме созрело и "имеет шанс быть принятым", несмотря на то, что и в самой многочисленной фракции Литовского союза крестьян и зеленых по-прежнему имеют место серьезные расхождения во мнениях.
Посетивший Вильнюс маршалок польского Сейма Марек Кухциньский во время своего выступления в литовском парламенте во вторник просил поддержать законопроект, который разрешит оригинальное написание имен и фамилий в документах.
"Стоя перед вами, в парламенте Литвы, в качестве председателя сейма Польши я бы хотел попросить членов Сейма, чтобы при принятии решения относительно граждан Литовской республики польского происхождения вы приняли во внимание их требования и ваши общие интересы, в том числе и геополитические", - сказал М. Кухциньский.
"От имени прошлого и будущего я обращаюсь к вам с просьбой о смелости, которая была у наших дедов, с просьбой о доброй воле и доброжелательности", - сказал председатель польского парламента.
По словам премьера, на встрече с главой польского парламента "стороны пришли к единому мнению о том, что эти конфликты и разногласия, которые зачастую создаются искусственно, выгодны только нашему большому соседу".
Действующие сейчас в Литве правовые акты предусматривают, что имена и фамилии в документах граждан Литвы записываются литовскими буквами.
В Сейм внесены два законопроекта о написании имен и фамилий в документах. В соответствии с одним из них, имена и фамилии граждан Литвы нелитовскими буквами можно было бы писать на основной странице паспорта, если желающее сделать это лицо предоставит источник, обосновывающий нелитовский вариант написания. Такую возможность имели бы и граждане Литвы, которые после заключения брака взяли фамилию супруга или супруги.
Второй законопроект предусматривает, что имя и фамилия нелитовскими буквами должны записываться на дополнительной странице паспорта или на обратной стороне идентификационной карточки личности. Этот проект правительство не поддержало.
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