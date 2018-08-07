"Я думаю, что выбран странный метод рекламы, но в демократической стране, считаю, не переступают предметов регулирования наших законов, и я думаю, что нормы морали не преступлены. Время - мы говорим об очень важном для нас визите в Литву, в том числе в столицу, и это будет отличная возможность показать, что такое Вильнюс, я говорю о визите Папы, возможно, эти действия необходимо было согласовать, но это решение Вильнюса",- сказал премьер на радио LRT во вторник.
Правительство ранее просило Вильнюсский муниципалитет отложить начало рекламной кампании до окончания сентябрьского визита понтифика Франциска.
Католическая церковь Литвы выразила свою критическую позицию относительно того, что реклама "точки G" закрепляет имидж Вильнюса как города секс-туризма.
С.Сквернялис заявил во вторник, что не видит такой связи, потому что в рекламе речь идёт о культурной и исторической привлекательности Вильнюса.
Появившаяся на этой неделе в Берлине и Лондоне реклама будет в основном в интернете утверждать: "Вильнюс - это точка G в Европе. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают, это замечательно".
На рекламном плакате изображена молодая девушка, сжимающая смятую простыню-карту возле того места, где должен находиться Вильнюс.
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