"Сессия является последней, и, вероятно вы прекрасно осознаете, что, она, очевидное, не будет очень продуктивной. Однозначно важной работой является бюджет 2021 года, он будет представлен в установленное время, будет безопасным, ответственным и социально ориентированным", – заявил в четверг журналистам в сейме Сквернялис накануне первого заседания осенней сессии.

По словам Сквернялиса, бюджет следующего года "будет социально ориентированным, направленным на решение проблем".

"Пытаются пустить слух о том, что пенсии не будут индексировать, так вот они точно будут индексироваться, наши экономические показатели позволяют это сделать", – сказал премьер.

Староста фракции правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис также в качестве основных задач назвал бюджет следующего года.

"Ситуация Литвы хорошая, есть большие надежды на то, что будет экономический рост, и это основные вызовы, чтобы жители Литвы могли и далее пользоваться успехом", – сказал журналистам Карбаускис.

Сейм двенадцатого созыва в четверг собрался на свою последнюю сессию.

Этот парламент начал осеннюю сессию, а завершит его сейм нового созыва, который будет избран в октябре. В рамках осенней сессии планируется провести 25 заседаний.