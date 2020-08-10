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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник призвал власти Беларуси не применять силу против своих граждан.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

В распространенном в понедельник заявлении премьер подчеркнул, что "ограничение свободы действий или задержание мирных участников протестов не соответствуют ценностям международного сообщества и европейским ценностям",

"Мы настоятельно призываем власти Беларуси воздержаться от каких бы то ни было ограничений и (применения) силы против своих граждан", - отмечает С. Сквернялис.

По его словам, правительство Литвы "заинтересовано в развитии современного и демократического Белорусского государства, в котором уважаются фундаментальные права человека и свободы".

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"События последних дней в этой стране, к сожалению, нельзя назвать ни демократическими выборами, ни обеспечением свободы собраний и самовыражения", - говорится в заявлении.

По словам С. Сквернялиса, "Литва всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет Беларуси, право демократического и гражданского общества участвовать в политической жизни страны, определять мирными средствами направления развития страны и ее будущего",

Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.

Правоохрана Беларуси утверждает, что за участие в несанкционированных акциях протеста задержано 3 тыс. человек. По информации властей, во время столкновений в Минске пострадали 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. Оппозиция в понедельник вечером снова призывает выйти на акции протеста.

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