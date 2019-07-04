Премьер Литвы призывает социал-трудовиков не говорить ультиматумами о Пранцкетисе

Социал-демократическая рабочая партия Литвы во главе с Гедиминасом Киркиласом в среду заявила, что подпишет запланированное коалиционное соглашение, но это будет невозможно, если В.Пранцкетис останется на этом посту.
"Странно слышать, что запланированное на пятницу коалиционное соглашение может перестать действовать во вторник, если не будет заменён председатель Сейма. Обидно, что он становится главным препятствием на переговорах", - сказал С.Сквернялис в комментарии правительства.
"Нет смысла подписывать коалиционное соглашение с оговорками. Сможет ли Сейм тайным голосованием выразить недоверие председателю Сейма, в данный момент никто не может ответить. Мандат каждого члена Сейма свободен и является вопросом его самоопределения", - указал премьер.
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