Премьер Литвы призывает Сейм сконцентрироваться на бюджете, а не на вопросе спикера

События, которые произошли во вторник в Сейме, он назвал жалкими и сравнил с цирком.
"Вчерашний день действительно был жалким, с моей точки зрения, и есть совершенно иные приоритеты, если говорить о важнейших государственных вопросах. Ваши коллеги действительно точно упомянули цирковой принцип, и это никому не делает чести", – заявил журналистам С. Сквернялис.
"Я призываю всех членов Сейма поставить точку или многоточие, если кто-то хочет вернуться, и сейчас сконцентрироваться на принятии важнейших для государства законов – как бюджета, так и связанных правовых актов. Давайте не будем забывать, что Сейму, вероятно, придется голосовать и принимать решения, связанные с Brexit. Я вижу другие приоритеты", – отметил премьер, подчеркнув, что просьбу он адресует как оппозиции, так и к правящим.
Инициатива правящих по отставке спикера В. Пранцкетиса в связи с недоверием потерпела крах во вторник, поскольку в этом голосовании приняли участие лишь 11 депутатов.
Правящие бойкотировали созванное самим В. Пранцкетисом внеочередное заседание Сейма по его же вопросу, оспорив его законность. По этому вопросу они обратились в парламентскую Комиссию по процедурам и этике.
Для отставки спикера требуется 71 голос в поддержку этого решения. Это голосование правящие планировали провести в четверг, надеясь набрать в этот день необходимое количество голосов.
Несколько месяцев назад "аграрии", делегировавшие В. Пранцкетиса на пост спикера в начале своих полномочий, призвали его покинуть пост в связи с тем, что с приложении к коалиционному договору он предусматривается для партнеров социал-трудовиков.
Поскольку В. Пранцкетис отказался уходить в отставку, во вторник 53 члена сейма вручили первому заместителю председателя Сейма Риме Башкене заявление об отзыве спикера.
Под документом недоверия спикеру подписались 53 депутата: 42 "агрария", пять социал-трудовиков, три представителя фракции "Во благо Литвы", два члена Смешанной группы членов Сейма и один член Избирательной акции поляков Литвы.
Затем большинство подписавшихся отозвали свои подписи, чтобы подорвать процедуру, инициированную в неблагоприятное для правящих время, но тогда недоверие В. Пранцкетису поддержали представители оппозиции, мотивируя это желанием "скорейшего завершения этого цирка".
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