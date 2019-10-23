Премьер Литвы призывает правящих забыть историю с отставкой Пранцкетиса и продолжать работу

Он утверждал, что это необходимо, чтобы не подорвать авторитет Cейма.
"На мой взгляд, если мы хотим (...) что-то сделать за последние годы (...), не подорвать авторитет института Cейма как важнейшего института, может быть, хватит искать виновных", – сказал премьер журналистам в правительстве.
"Нужно теперь сконцентрироваться на (движении – ред.) вперед, на необходимой работе, и я это предлагаю сделать", – добавил он.
Правящим во вторник снова не хватило голосов, чтобы уволить спикера В. Пранцкетиса с должности. Для этого нужен 71 голос, за его отставку проголосовало 63 парламентария.
Оппозиция после голосования заявила, что лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис не контролирует свою фракцию. Лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас предложил ему уйти с должности председателя партии.
Делегированный "крестьянами" премьер сказал, что Р. Карбаускис может остаться лидером партии.
"Эта задача очень важна для Р. Карбаускиса, и я считаю, что он еще может эту задачу выполнить (руководить фракцией и партией – ред.). Я надеюсь, что так и будет", – сказал С. Сквернялис.
Он также порадовался тому, что спикер сейма "хотя бы поддерживает правительство, программу правительства".
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