Премьер Литвы призывает правоохрану реагировать на угрозы в адрес евреев

"Премьер призывает правоохранительные органы незамедлительно предпринять действия, предотвратить возможные элементы межнациональной розни и в случае необходимости применить другие предусмотренные в законе меры", – говорится в распространенном сообщении правительства.
"Премьер подчеркивает, что обязанность государства – обеспечить право каждого проживающего в нем гражданина и каждой общины на безопасность. Ответственные органы должны гарантировать ее", – говорится в нем.
Этот комментарий премьер-министра появился после того, как Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.
Напряженность в общественном пространстве в последние недели возникла после решений Вильнюсской мэрии переименовать аллею имени дипломата и офицера Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке со стены библиотеки из-за того, что они предположительно имели отношение к расправам с евреями в годы Второй мировой войны.
Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что община в последнее время получает письма с угрозами, однако в полицию не обращалась и обращаться не намерена.
Пресс-атташе полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что правоохранительные органы готовы предотвратить вероятные волнения или попытки разжигания межнациональной розни.
"Завтра на митинге у памятника (королю - ред.) Миндаугасу также будут присутствовать дополнительные силы полиции, он будет документироваться, если будут иметь место попытки подстрекательства к беспорядкам – мы готовы реагировать", – сказал представитель полиции.
По его словам, полиция в последние дни общалась с ЕОЛ, однако официальной информации о реальных угрозах правоохрана не получала.
"Ничего официального мы не получали, они только выразили обеспокоенность, что не чувствуют себя в безопасности. Мы заверили, что готовы реагировать", – сказал Матонис.
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