"Будет совещание по политике в восточном направлении. В дискуссии примут участие министр, послы, наши люди", - сказал в пятницу BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

По его словам, намечается обсудить отношения с соседними странами - Россией, Беларусью и странами-участницами программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" - Украиной, Грузией, Молдавией.

"Это не стремление как-то пересмотреть нашу политику, но нам самим нужно ее лучше понимать, видеть ее четче и шире. Это не новая инициатива. Мы хотим посмотреть, каковы перспективы или же этих перспектив вообще нет", - сказал вице-канцлер правительства.

По словам дипломатов, во встрече должны принять участие послы Литвы в России Рямигиюс Мотузас, посол в ЕС Йовита Нялюпшене, посол в Беларуси Андрюс Пулокас, посол на Украине Марюс Януконис.

В начале этого года премьер С. Сквернялис призвал возобновить политические контакты с Россией. Президент Даля Грибаускайте раскритиковала эту позицию.

Премьер и его сторонники говорят, что каналы общения необходимы для проведения действенной политики и решения проблем, с которыми сталкиваются жители страны, предприятия, учреждения или организации, возможно, для налаживания более тесных связей с Калининградской областью России.

Крупные страны Запада поддерживают отношения с Россией на высшем уровне - на уровне президентов или премьеров, а более критично настроенные в отношении Москвы страны Восточной Европы - на уровне министров или вице-министров.

Критики говорят, что изменение позиции Литвы может быть расценено как уступки или признание того, что на Литву ложится часть вины за плохие двусторонние отношения, что оно может ослабить усилия по поддержанию дисциплины и последовательности ЕС в плане продления санкций для России и предоставлении помощи Украине.

Оппоненты С. Сквярнялиса уверяют, что премьер использует внешнеполитические вопросы в целях внутренней политики, а внутренняя напряженность и разногласия между главными органами государственной власти на руку Кремлю и его пропаганде.