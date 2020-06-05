aA
5 июня после обеда Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ) собрался на заседание совета в Найсяй. В Найясяй приехал и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

На вопрос, объявит ли он сегодня свое окончательное решение в связи с участием в приближающихся парламентских выборах, Сквернялис дал положительный ответ.

"Да, вероятно, да. Тут нечего скрывать, если я уже приехал, то, скорее всего, так и будет, буду участвовать в выборах", – сказал он, заметив, что это не означает, что он возглавит список.

"Об этом еще даже не говорят, будет проводиться рейтингование", – сказал он.

Статьи по теме:
Политики, ученые, люди искусства призвали президента Литвы поднимать вопрос БелАЭС  (6)
Премьер Литвы: со следующей недели возобновится свободное сообщение с Польшей  (17)

Лидер "крестьян" также надеется, что Сквернялис сегодня сообщит о своем решении.

"Список полностью еще не будет утвержден, только часть одномандатных округов. Мы утвердим решения о сотрудничестве с партнерами", – сказал Карбаускис.

"Я думаю, премьер сам скажет, что захочет сказать", – заметил он о возможном решении Сквернялиса.

Лидер "крестьян" сказал, кто в одномандатном округе будет конкурентом спикера Виктораса Пранцкетиса.

"Это Лайма Могинене, экс-депутат, надеюсь на ее победу", - сказал Карбаускис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент: нужно уважать решение ГКСЭ по премьеру, но это не убедит людей (8)

После того, как стражи этики реабилитировали премьера...

Реакция премьера на решение Комиссии по этике: а кто ответит за психологическое насилие в отношении моей семьи? (21)

Государственная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) 4...

TOP новостей

Премьер Литвы: со следующей недели возобновится свободное сообщение с Польшей (17)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу...

Aliaksandras Lukašenka

Почему президентские выборы в Беларуси Александр Лукашенко сравнил с вооруженным мятежом? (126)

Напоминание Александра Лукашенко о массовых...

Премьера! Итоговая программа "Delfi Главное" на русском : новости и актуальное интервью (8)

Редакция ru.Delfi.lt представляет новую еженедельную...

Глава Центробанка Литвы: падение экономики будет самым большим за всю историю нового времени (23)

Падение экономики будет самым большим за всю историю...

Pensininkės Vandos namai

Пенсионерка Ванда рассказала историю побега из больницы: они преследовали меня и не хотели выпускать (27)

В Литве наблюдается какой-то сезон бегства из больниц....

|Maža didelių žinių kaina